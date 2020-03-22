Появилось кадры с места ликвидации боевика в России

Национальный антитеррористический комитет обнародовал видео с места ликвидации боевика в пригороде Уфы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в субботу около 17:00. Сотрудники спецслужб попытались остановить автомобиль бандита, но на требование сложить оружие и сдаться он открыл огонь. В результате преступник был уничтожен.

Сообщается, что он планировал теракт. У него нашли пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство.