https://news.day.az/world/1214910.html Появилось кадры с места ликвидации боевика в России - ВИДЕО
Появилось кадры с места ликвидации боевика в России - ВИДЕО
Национальный антитеррористический комитет обнародовал видео с места ликвидации боевика в пригороде Уфы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в субботу около 17:00. Сотрудники спецслужб попытались остановить автомобиль бандита, но на требование сложить оружие и сдаться он открыл огонь. В результате преступник был уничтожен.
Сообщается, что он планировал теракт. У него нашли пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
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