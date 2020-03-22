https://news.day.az/world/1214921.html При землетрясении в Хорватии погиб ребенок
При землетрясении в Хорватии погиб ребенок
Один человек погиб в воскресенье в Загребе в результате землетрясения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, ребенок был обнаружен под завалами обрушившегося здания.
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информировал о произошедших в воскресенье землетрясениях магнитудой 5,3 и 5 с эпицентрами, располагавшимися неподалеку от столицы Хорватии.
Reuters сообщает также, что в результате ЧП в Загребе были повреждены строения, в городе наблюдаются проблемы с электроэнергией.
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