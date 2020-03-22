В Китае из-за неполадок отключили реактор АЭС

Государственное управление по ядерной безопасности КНР сообщило в воскресенье об отключении одного из реакторов на атомной электростанции в Хайяне (провинция Шаньдун) из-за неполадок оборудования. Как говорится в заявлении ведомства, выбросов радиации, облучения персонала или загрязнения окружающей среды в результате инцидента не произошло, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"6 марта 2020 года 2-й энергоблок АЭС Хайян функционировал на полной мощности. В 16:06 по местному времени (12:06 по бакинскому времени) произошел сбой в работе инвенторного блока управления главного циркуляционного насоса (ГЦН) реактора 1А, который привел к отключению ГЦН. После этого произошло предусмотренное в таких случаях автоматическое отключение реактора, оператор выполнил надлежащие по регламенту ответные действия и стабилизировал рабочее давление и температуру агрегата для его нормального функционирования", - указывается в документе.

"В 20:39 по местному времени (16:39 по бакинскому времени) после установления причин отключения ГЦН 1А в соответствии с регламентом эксплуатации была произведена остановка и перезапуск трех других ГЦН реактора. Перед выводом из эксплуатации основных насосов в соответствии с инструкциями требовалось изолировать источник неборированной воды", - говорится в заявлении ведомства.

"Находившиеся на месте операторы при закрытии пневматического клапана обессоленной воды по причине того, что манипуляторы расположены рядом друг от друга, по ошибке открыли пневматический клапан подачи охлаждающей воды из бака системы пассивной безопасности защитной оболочки ядерного реактора, что привело к задействованию системы проточного канала А пассивной системы безопасности контейнмента", - отмечается в документе.

Согласно заявлению ведомства, так как в ходе двух этих инцидентов не произошло выброса радиации, облучения персонала или загрязнения окружающей среды, им был присвоен нулевой уровень опасности.

Речь идет о реакторе AP1000, разработанном американской компанией Westinghouse Electric.