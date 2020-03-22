В Чехии число заразившихся коронавирусом превысило 1 тыс.

Количество граждан, у которых в Чехии был диагностирован коронавирус, превысило в воскресенье 1 тыс. человек. Об этом информировало министерство здравоохранения республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Чехии было диагностировано 1047 случаев заражения коронавирусом, - отмечается в сообщении. - Анализы на коронавирус прошли 15 584 человек".

Только за прошедшую субботу было выявлено 158 инфицированных. Коронавирус распространяется на всей территории страны. Наибольшее число заразившихся находится в Праге и примыкающем к столице республики Центральночешском крае.

Минздрав информировал о первых случаях позитивной диагностики коронавируса 1 марта. За это время от COVID-19 излечились шесть человек. Состояние нескольких больных медики оценивают как "очень тяжелое" или "критическое".