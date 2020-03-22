В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 500

Число новых случаев заражения коронавирусом в Индонезии за минувшие сутки возросло на 64, 10 человек умерли. Такие данные привел в воскресенье в Джакарте официальный представитель минздрава республики Ахмад Юрианто на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "общее число заболевших составляет 514, за сутки увеличилось на 64, за этот же период 10 пациентов умерли, число летальных исходов достигло 48".

Представитель ведомства уточнил, что с момента обнаружения первого инфицированного (3 марта - прим. ТАСС) 29 человек выздоровели.