В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 1,9 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 1,9 тыс. Такие данные привел в воскресенье утром в ежедневной сводке институт имени Роберта Коха, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Общее число заразившихся в ФРГ, по официальным данным, составляет 18,6 тыс.

Накануне вечером FOCUS Online со ссылкой на собственный анализ данных, поступивших из федеральных земель ФРГ, давал цифру в 22 тыс. инфицированных. Дело в том, что те же самые сведения из разных регионов поступают в институт Коха с некоторой задержкой, поэтому изо дня в день его статистика отстает от статистики СМИ.

От последствий коронавируса в ФРГ умерли 55 человек, говорится в сводке института.

Эпицентрами распространения коронавируса в стране остаются Северный Рейн - Вестфалия, Баден - Вюртемберг и Бавария.

16 марта кабмин Германии объявил о существенном ограничении общественной жизни в стране: закрыты почти все общественные места, бары, клубы, музеи, кинотеатры. Правительство запрещает необязательные поездки по стране. Цель - всеми средствами замедлить распространение инфекции, чтобы больницы не оказались переполненными.