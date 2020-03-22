Каждого четвертого американца попросили оставаться дома из-за коронавируса

Почти каждый четвертый американец получил инструкции оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом пишет Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С такими требованиями к американцам власти выступили на фоне готовящегося заключения договора, согласно которому США выделят 1 триллион долларов на урегулирование экономической ситуации, вызванной коронавирусом.

По информации издания, пять штатов - Нью Джерси, Калифорния, Нью-Йорк, Иллинойс и Коннектикут - уже призвали жителей не покидать свои дома, в то время как большинство остальных американских штатов попросило людей воздержаться от посещения массовых мероприятий.

Губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис предупредил граждан и попросил с серьезностью отнестись к угрозе. Он описал сложившуюся ситуацию такими словами: "Такое ощущение, что мы застряли в каком-то фильме, смысл которого мы не можем понять".

Около 84 миллионов человек, проживающих в США, теперь смогут покинуть свои дома, только чтобы пойти в продуктовый магазин, аптеку, на заправку и по другим "естественным делам", пишет издание.