Еще пять случаев заражения коронавирусом выявлены в Грузии
Еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Грузии, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Соответствующая информация размещена на веб-странице штаба по предупреждению и борьбе с инфекцией COVID-19.
Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось с 49 до 54.
В субботу в стране также было подтверждено пять фактов.
Первый случай заражения вирусом был выявлен 26 февраля у гражданина Грузии, который въехал в страну из Ирана.
В настоящее время в режиме карантина в Грузии находится около двух тысяч человек, а в стационарах под наблюдением врачей - около 300.
Из-за угрозы распространения коронавируса до 21 апреля в стране будет введен режим чрезвычайного положения, который не предусматривает комендантского часа и всеобщего карантина.
Одновременно в период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующее учреждения. Кроме того, им придется платить крупный штраф - физическим лицам 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам - 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).
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