В Великобритании число умерших после заражения коронавирусом достигло 240

Число людей, умерших в Великобритании после заражения коронавирусом, достигло 240. О смерти еще семи пациентов в Уэльсе сообщил в воскресенье главный санитарный врач региона Фрэнк Атертон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С глубоким сожалением могу подтвердить, что в Уэльсе умерли еще семь пациентов, чьи анализы на заражение коронавирусом (COVID-19) были положительными", - говорится в распространенном Атертоном заявлении.

Общенациональная статистика будет обновлена позднее.

В субботу число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве выросло более чем на четверть, достигнув 5018 человек.

В настоящий момент в Великобритании берут анализы на заражение только у людей, входящих в группы риска, а также у пациентов, доставленных в больницы в тяжелом состоянии. Тем, у кого наблюдаются лишь легкие симптомы, рекомендовано не обращаться к врачам вовсе, а самоизолироваться на семь дней. В связи с этим власти страны признают, что реальное количество заразившихся может быть существенно больше, чем число подтвержденных случаев. По оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, на каждого пациента, умершего в стране после заражения новым коронавирусом, может приходиться по 1 тыс. инфицированных.