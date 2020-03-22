В Москве борющихся с коронавирусом врачей решили поддержать бесплатным кофе

Московские бармены, братья-близнецы Павел и Денис Курсаковы решили поддержать борющихся с коронавирусом врачей бесплатным кофе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Lenta.ru в воскресенье, передает Day.Az.

Предприниматели открыли точку "эспрессо-поддержки" рядом с терминалом F московского аэропорта Шереметьево. Услугами кофейни смогут бесплатно воспользоваться медики, специалисты Роспотребнадзора и сотрудники специальных служб, которые наиболее активно заняты в борьбе с распространением инфекции.

"Мы прекрасно понимаем, какая тяжелейшая и рискованная задача стоит перед медиками и сотрудниками специальных служб, которые первыми встречают вирус на нашей земле, выявляют заболевших, оказывают помощь. Самое меньшее, что мы можем сделать - подарить им заряд бодрости для продуктивного рабочего дня", - отметил Павел Курсаков.

По его словам, подобные акции будут проходить два-три раза в неделю в столичных аэропортах и на вокзалах. Курсаков также призвал присоединиться к ним других неравнодушных барменов, поваров и других коллег из отрасли.

По последним данным, всего в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксированы в Москве. В связи с распространением инфекции все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности. Более 50 тысяч человек по всей стране находятся под медицинским наблюдением.