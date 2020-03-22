Землетрясение в столице Хорватии признали сильнейшим за последние 140 лет

В Загребе, столице Хорватии, произошло сильнейшее за последние 140 лет землетрясение, заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович, Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самый сильный толчок достиг 5,3 балла по шкале Рихтера. Затем последовали еще несколько, но меньшей силы. Эпицентр землетрясения был в семи километрах севернее Загреба, на глубине десяти километров.

По предварительным данным, в результате землетрясения пострадал 15-летний подросток: на него упала часть фасада. Сейчас он находится в реанимации в критическом состоянии.

Отмечается, что армия и экстренные службы уже устраняют последствия катаклизма. Материальный ущерб пока не оценен. Reuters указывает, что некоторые жители города остались без электричества.