Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не учтены

Несколько десятков тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не включены в официальную статистику из-за отсутствия симптомов. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на закрытые данные правительства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно новой информации, в конце февраля в стране выявили более 43 тысяч граждан - бессимптомных носителей SARS-CoV-2. Они были помещены в карантин и взяты под медицинское наблюдение, однако их не учли в официальном списке инфицированных, который на тот момент достигал около 80 тысяч человек.

По версии издания, таким образом число заболевших в Китае может оказаться на треть выше правительственных данных и достигать 125 тысяч.

В настоящее время ученые не выяснили роль бессимптомных носителей в передаче вируса, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует классифицировать всех людей, у которых был выявлен положительный результат на коронавирус, как подтвержденные случаи заражения COVID-19.

Китай удерживает первое место по числу зараженных коронавирусом (81,3 тысячи), однако по числу смертей страну обогнала Италия - там погибли почти 5 тысяч граждан, в то время как в Китае - 3,1 тысячи. С середины февраля, после жестких мер, предпринятых правительством, в стране прекратился экспоненциальный рост числа заражений.

По данным на 22 марта, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 307 тысяч человек. 13 тысяч умерли, более 92,3 тысячи излечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.