Считавшийся погибшим при землетрясении в Хорватии ребенок оказался жив

Пятнадцатилетний подросток, который считался погибшим в результате землетрясения в Хорватии, жив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Институт экстренной медицинской помощи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подросток был госпитализирован с травмой головы, полученной в результате обрушения крыши, заявили в институте.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии. Эпицентр землетрясения располагался в 7 км к северу от Загреба.