https://news.day.az/world/1215007.html Считавшийся погибшим при землетрясении в Хорватии ребенок оказался жив
Считавшийся погибшим при землетрясении в Хорватии ребенок оказался жив
Пятнадцатилетний подросток, который считался погибшим в результате землетрясения в Хорватии, жив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Институт экстренной медицинской помощи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Подросток был госпитализирован с травмой головы, полученной в результате обрушения крыши, заявили в институте.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии. Эпицентр землетрясения располагался в 7 км к северу от Загреба.
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