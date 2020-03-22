Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 367

Число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось до 367. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса, передает Day.Az.

За минувшие сутки был зафиксирован 61 случай заражения, говорится в заявлении оперштаба. Отмечается, что 54 случая подтверждены в Москве. Кроме того, по два случая обнаружено в Удмуртии и Кировской области, по одному - в Новгородской, Архангельской, Брянской областях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.