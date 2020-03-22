https://news.day.az/world/1215012.html Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов
Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов
В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает Day.Az.
Речь идет о рейсах Москва - Санкт-Петербург, Москва - Пермь, Москва - Самара, Москва - Уфа, Астрахань - Москва.
По словам источника, сообщение пришло на электронную почту аэропорта.
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