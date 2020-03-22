В Норвегии число заразившихся коронвирусом превысило две тысячи

В Норвегии число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 206, достигнув 2132. Об этом пишет Институт общественного здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты приводят статистику по заболевшим: средний возраст - 47 лет, 45,3% - женщины, большая часть заразилась внутри страны.

В больницах находятся 169, получают интенсивную терапию 39 человек.

В Норвегии от коронавируса скончались семь людей пожилого возраста.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.