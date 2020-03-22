В России произошел взрыв на складе боеприпасов, есть пострадавшие

Под Мурманском произошел взрыв на складе боеприпасов. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник, передает Day.Az.

"Взрыв прогремел на складе, где хранятся снаряды различного калибра в микрорайоне Росляково", - сказал источник.

По его информации, на скорой помощи увезли пять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии.