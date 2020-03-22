Разработан план на случай заражения Джонсона коронавирусом

В Великобритании разработан план действий на случай возможного заражения новой коронавирусной инфекцией премьер-министра страны Бориса Джонсона. Как сообщает Sunday Times, если такое произойдет, то обязанности премьера будет исполнять министр иностранных дел Доминик Рааб, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

План носит пафосное название "Назначенный уцелеть" и разработан правительством Соединенного королевства. План вызвал недовольство ряда министров, которые, возможно, сами рассчитывали занять этот пост.

Пресса тут же провела параллель с известным одноименным сериалом (в русском переводе - "Последний кандидат") с Кифером Сазерлендом в главной роли. Картина обыгрывает ситуацию, при которой один за другим погибают президент США, вице-президент и другие самые вероятные преемники. В результате высший пост страны внезапно занимает самая казалось бы невероятная кандидатура.

По последним данным портала Worldometers, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 317 тысяч человек. В Великобритании диагноз подтвержден у пяти тысяч пациентов, скончались 240 человек. В качестве карантинных мер в стране закрылись школы, кафе, рестораны, пабы, спортзалы и фитнес-центры.