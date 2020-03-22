Emirates прекращает все пассажирские перевозки

Дубайская авиакомпания Emirates с 25 марта прекращает все пассажирские перевозки, за исключением вывозных и грузовых рейсов.

Об этом говорится в сообщении перевозчика, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 25 марта, несмотря на то, что мы по-прежнему будем осуществлять грузовые перевозки, которые остаются загруженными, Emirates временно приостановит пассажирские перевозки", - заявил глава авиакомпании Emirates шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум