https://news.day.az/world/1215032.html Emirates прекращает все пассажирские перевозки
Emirates прекращает все пассажирские перевозки
Дубайская авиакомпания Emirates с 25 марта прекращает все пассажирские перевозки, за исключением вывозных и грузовых рейсов.
Об этом говорится в сообщении перевозчика, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"С 25 марта, несмотря на то, что мы по-прежнему будем осуществлять грузовые перевозки, которые остаются загруженными, Emirates временно приостановит пассажирские перевозки", - заявил глава авиакомпании Emirates шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум
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