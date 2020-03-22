В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 900

Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило в воскресенье о 7014 положительных тестах на наличие коронавируса, всего умерли 60 человек. Таким образом, за последние сутки число инфицированных выросло на 901, а число умерших - на четыре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Позитивные тесты получены на настоящий момент у 7014 человек, умерли 60 человек", - указывает ведомство. По данным на субботу, в стране было 6113 заразившихся коронавирусом и 56 случаев с летальным исходом. Первое заболевание было зафиксировано в Швейцарии 25 февраля.

Согласно опубликованной управлением здравоохранения карте, больше всего болезнь затронула кантон Тичино, граничащий с Италией, - там умерли 28 человек и зарегистрировано в среднем 263,5 заболевших на каждые 100 тыс. жителей. На втором месте по уровню заболеваемости кантон Во (205,8). Далее следуют полукантон Базель-Штадт (203,8), кантоны Граубюнден (118,5), Вале (111,9) и Женева (96,3). Высокий уровень заболеваемости отмечен также в Княжестве Лихтенштейн (112), статистику о положении дел в котором ежедневно публикует швейцарское ведомство.

Правительство Швейцарии 20 марта ужесточило правила, касающиеся борьбы с распространением коронавируса - отныне запрещено собираться вне дома в группы больше пяти человек, следует соблюдать дистанцию между людьми не менее двух метров. Это требование распространяется на общественные места и парки, за нарушение полиция выписывает штраф. Людям старше 65 лет и всем больным рекомендовано оставаться дома. Режим чрезвычайной ситуации объявлен до 19 апреля. Усилен контроль на границах, закрыт (кроме отдельных случаев) въезд в страну жителям Австрии, Германии, Италии, Испании и Франции. Магазины, рынки, рестораны, бары, музеи и кинотеатры не работают. До 4 апреля отменены занятия в учебных заведениях. Вместе с тем в стране продолжают работу госучреждения, продовольственные магазины, аптеки, банки, гостиницы, социальные службы, почтовые отделения и автозаправки.