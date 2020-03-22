В Японии число умерших после заражения коронавирусом достигло 49

Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Японии за последние сутки составило 37, а общее количество, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, возросло до 1803. Такие данные приводит в воскресенье министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Всего вирус выявлен в 39 из 47 префектур страны. Больше всего случаев (162) зарегистрировано в северной префектуре Хоккайдо. За ней следуют Айти (143) и Токио (138). Около 60 госпитализированных по всей стране находятся в тяжелом состоянии, почти 770 человек выздоровели.

Число летальных случаев в Японии среди пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на пять и достигло 49. В основном умирают пожилые люди старше 70 лет.