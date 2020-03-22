В Афганистане зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса

Первый случай смерти пациента, зараженного новым коронавирусом, зафиксирован в воскресенье в Афганистане. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По поступившей информации, смерть инфицированного коронавирусом была зарегистрирована в провинции Балх, расположенной на севере страны.

Как пояснил глава департамента здравоохранения провинции Халилулла Хекмати, "мужчина с симптомами заражения коронавирусом умер три дня назад в уезде Дихдади, однако результаты теста стали доступны только в воскресенье". "Данные анализа подтвердили, - добавил Хекмати, - что мужчина действительно был инфицирован коронавирусом, и его смерть наступила именно по этой причине".

По последним данным министерства здравоохранения страны, общее число заразившихся в Афганистане составляет 34.