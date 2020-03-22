https://news.day.az/world/1215061.html В Нью-Йорке за сутки зафиксировали почти пять тысяч случаев заражения коронавирусом
В Нью-Йорке за сутки зафиксировали почти пять тысяч случаев заражения коронавирусом
Власти штата Нью-Йорк за сутки подтвердили 4812 случаев заражения коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на местного губернатора Эндрю Куомо.
"Общее число случаев составляет 15 тыс., новых случаев - 4812", - сказал Куомо.
Он добавил, что госпитализированы почти две тыс. заболевших.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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