Ангела Меркель отправляется на карантин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

"Канцлеру после сегодняшнего выступления перед прессой доложили, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку, сдал положительный тест на коронавирус", - сказал он.

"Канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин", - добавил Зайберт. По его словам, в ближайшие дни она будет сдавать регулярные тесты. "В том числе и находясь на домашнем карантине, канцлер будет выполнять служебные обязанности", - заявил представитель кабмина.

Общее число заразившихся в ФРГ, по официальным данным, составляет 18,6 тыс. От последствий коронавируса умерли 55 человек.