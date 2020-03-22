Американский сенатор заразился коронавирусом

Сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол заболел коронавирусом, но симптомов заболевания у него нет.

Как передает gazeta.ru, об этом сообщил офис сенатора в его официальном аккаунте в Twitter.

"Проба сенатора Рэнда Пола на COVID-19 была положительной. Он чувствует себя отлично и находится в карантине. Симптомов у него нет, он прошел тестирование из предосторожности из-за интенсивных поездок и мероприятий", - говорится в сообщении.

"(Пол) не знает о каком-либо прямом контакте с каким-либо зараженным человеком. Как ожидается, он вернется в сенат после окончания периода карантина", - уточнили в офисе сенатора.

Сотрудники сенатора сообщают, что уже неделю работают "на удаленке", так что за это время не общались с сенатором.

Пол примыкает к либертарианскому крылу республиканцев. Он является сыном бывшего члена палаты представителей Рона Пола, который трижды баллотировался в президенты. Сам Рэнд Пол выдвигал свою кандидатуру на выборах 2016 года, но не добился успеха.