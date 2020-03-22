https://news.day.az/world/1215065.html Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
Во Франции коронавирусом заразились больше 16 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.
По его словам, болеют 16 018, скончались 674 человека. 65% заразившихся старше 65 лет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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