Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч

Во Франции коронавирусом заразились больше 16 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.

По его словам, болеют 16 018, скончались 674 человека. 65% заразившихся старше 65 лет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.