В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Иране, сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 64 километрах к северу от города Ахваз. Очаг залегал на глубине 20 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.