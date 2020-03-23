https://news.day.az/world/1215071.html Еще девять человек скончались от коронавируса в Турции
Еще девять человек скончались от коронавируса в Турции
Еще девять человек скончались от нового типа коронавируса (COVID-19) в Турции.
Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
По его словам, также в стране зарегистрировано 289 новых случаев заражения.
Напомним, что ранее в Турции заявлялось о 21 погибшем и 947 зараженных.
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