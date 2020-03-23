Еще девять человек скончались от коронавируса в Турции

Еще девять человек скончались от нового типа коронавируса (COVID-19) в Турции.

Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, также в стране зарегистрировано 289 новых случаев заражения.

Напомним, что ранее в Турции заявлялось о 21 погибшем и 947 зараженных.