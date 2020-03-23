В Москве девушка-подросток вылечилась от коронавируса

Шестнадцатилетняя москвичка вылечилась от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, и была выписана из инфекционной клинической больницы №1.

Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1. Таким образом, сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Это хорошая динамика", - приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.