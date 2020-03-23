В штате Нью-Йорк из-за коронавируса могут отложить на июнь первичные выборы

Власти американского штата Нью-Йорк рассматривают возможность переноса запланированных на его территории первичных выборов (праймериз) демократов с 28 апреля на 23 июня из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье электронная версия газеты The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, соответствующее предложение представлено в верхней палате законодательного собрания штата. Законодатели, которые выступили с данной инициативой, полагают, что бывший вице-президент США Джозеф Байден в любом случае будет выдвинут кандидатом от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства. Как считают авторы законопроекта, из-за этого нет необходимости проводить праймериз в период кризиса, вызванного распространением вируса.

Издание констатирует, что республиканцы отменили первичные выборы в штате Нью-Йорк. Они также были запланированы на 28 апреля. Действующий американский лидер Дональд Трамп уже заручился поддержкой достаточного числа делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах.

На 28 апреля в настоящее время также запланированы праймериз демократов в штатах Делавэр, Пенсильвания и Род-Айленд. Власти штатов Джорджия, Индиана, Кентукки, Коннектикут, Луизиана, Мэриленд и Огайо ранее заявили, что отложат проведение первичных выборов демократов из-за коронавируса. Такое же решение приняли в ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико.

Согласно последним подсчетам газеты The New York Times, Байден заручился поддержкой уже 1201 делегата национального съезда, сенатор Берни Сандерс - 896. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 33,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли не менее 417 человек. Почти половина случаев заражения приходится на штат Нью-Йорк. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.