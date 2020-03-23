Мужчина зашел в магазин за бутылкой воды и разбогател на 100 тысяч долларов

Житель американского округа Пендер, штат Северная Каролина, выиграл в лотерею 100 тысяч долларов спустя два с половиной года после того, как сорвал джекпот в 200 тысяч долларов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал UPI.

Израиль Карбаджал (Israel Carbajal) рассказал, что зашел после работы в продуктовый магазин за бутылкой воды и заодно купил билет мгновенной лотереи Extreme Cash. Оно тут же проверил результат розыгрыша и ошибочно решил, что разбогател на 100 долларов. "Победа оказалась куда крупнее. Билет принес мне 100 тысяч долларов", - отметил он.

Во вторник, 17 марта, Карбаджал посетил штаб-квартиру лотереи и забрал свой денежный приз. Победитель заявил, что на выигранные деньги он планирует покрыть медицинские счета отца и купить новую машину марки Honda.