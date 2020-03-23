Казахстан продлевает визы для иностранных граждан

Казахстан продлит визы для иностранных граждан, на данный момент находящихся в стране, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

В сообщении министерства отмечается, что решением принято Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Казахстана в связи с ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса.

Так, будут продлены визы и рабочие разрешения для зарубежных граждан, находящихся в Казахстане до 20 апреля 2020 года, а также продлены на 30 дней сроки пребывания зарубежных граждан, въехавших на территорию Казахстана по ранее действовавшему положению о безвизовом режиме для 57 стран.

Напомним, что в Казахстане, постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы вводится режим карантина.

Согласно последним данным, общее число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане достигло 60 человек.