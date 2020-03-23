В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 438 человек

В России число выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом, число заболевших достигло 438 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Все новые случаи зафиксированы в Москве, уточнил оперативный штаб. Из-за ситуации с COVID-19 для работников транспорта вводится дополнительный противоэпидеомилогический контроль. Помимо этого, минкомсвязи до 27 марта должно разработать систему отслеживания граждан, контактировавших с зараженными коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу с 26 марта по 14 апреля. Он отметил, что у них могут появиться дополнительные расходы из-за вынужденной изоляции. В связи с этим Собянин распорядился оказать им материальную поддержку - каждый москвич, обязанный находиться в самоизоляции, может получить 4 тысячи рублей.