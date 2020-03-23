https://news.day.az/world/1215130.html Число зараженных коронавирусом в Армении продолжает стремительно расти
Число зараженных коронавирусом в Армении продолжает стремительно расти
В Армении зафиксировано 194 случая заражения коронавирусом.
Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Лишь 2 человека с подтвержденным коронавирусом выздоровели и были выписаны.
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