Число зараженных коронавирусом в Армении продолжает стремительно расти

В Армении зафиксировано 194 случая заражения коронавирусом.

Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Лишь 2 человека с подтвержденным коронавирусом выздоровели и были выписаны.