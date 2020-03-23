https://news.day.az/world/1215142.html Помпео прибыл с необъявленным визитом в Афганистан
Помпео прибыл с необъявленным визитом в Афганистан
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в понедельник с необъявленным визитом в Афганистан.
Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, Помпео находится в Кабуле, где планирует встретиться с президентом страны Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой, который не признал итоги выборов главы государства. Отмечается, что цель визита госсекретаря - содействие переговорам по вопросу обмена пленными между афганским правительством и радикальным движением "Талибан".
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