Помпео прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в понедельник с необъявленным визитом в Афганистан.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Помпео находится в Кабуле, где планирует встретиться с президентом страны Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой, который не признал итоги выборов главы государства. Отмечается, что цель визита госсекретаря - содействие переговорам по вопросу обмена пленными между афганским правительством и радикальным движением "Талибан".