Итальянский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Итальянский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что вместе с семьей уходит на карантин, после того как ему подтвердили диагноз - коронавирусная инфекция, передает Day.Az со ссылкой на bbc.com.

Доминго написал в "Фейсбуке": "Я считаю своим моральным долгом объявить о том, что у меня коронавирус Covid-19".

Певец призвал своих подписчиков держать дистанцию при общении с людьми, тщательно мыть руки и выполнять все предписания врачей.

"Я и моя семья будем соблюдать самоизоляцию столько, сколько будет необходимо с медицинской точки зрения, - написал Доминго. - Пока что мы все чувствуем себя хорошо, однако у меня была температура и кашель, поэтому я решил сделать анализ, и результат оказался положительным. Я призываю всех быть предельно осторожными, соблюдать основные нормы гигиены, чаще мыть руки, не приближаться к людям ближе, чем на два метра, сделать все, чтобы помешать распространению вируса, и по возможности оставаться дома".