Число случаев заражения коронавирусом в Австралии превысило 1,6 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом на территории Австралии превысило 1,6 тыс. человек. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Брендан Мерфи во время выступления перед федеральным парламентом в Канберре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Мерфи, за прошедшие 48 часов на территории страны выявлены более 480 новых случаев заражения. Общее число заболевших составляет 1642 человека. Порядка 50 человек, зараженных вирусом, - пассажиры круизного лайнера Ruby Princess, зашедшего в порт Сиднея 19 марта.

Меры карантина

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая в понедельник в парламенте страны, заявил, что нация переживает самый тяжелый год в своей истории и должна сплотиться перед лицом опасности. Ранее Моррисон объявил о том, что в рамках борьбы с распространением коронавируса с 23 марта в стране будут закрыты все рестораны и бары, тренажерные залы и спортивные площадки, кинотеатры, развлекательные заведения, казино и ночные клубы, а также религиозные учреждения и места отправления культа.

Продуктовые магазины, торговые центры, аптеки, банки и заправочные станции продолжат работать в обычном режиме. Общеобразовательные школы в Австралии пока останутся открытыми во всех регионах, кроме штата Виктория и Австралийской столичной территории, однако им рекомендовано предоставить ученикам, желающим остаться дома, возможности для дистанционного обучения.

Премьер также призвал австралийцев по возможности не выходить из дома, а будучи на улице соблюдать дистанцию и оставаться на расстоянии не менее 1,5 м от других людей. Ранее МИД Австралии рекомендовал гражданам воздерживаться от любых заграничных поездок, а тем, кто находится за пределами страны, - вернуться домой как можно быстрее.

Вирус в стране

Наибольшее число инфицированных - 669 человек - зарегистрированы в Сиднее. Первый случай инфицирования новым коронавирусом был зафиксирован 25 января, на данный момент семеро заболевших умерли, а 53 пациента вылечились. Для предотвращения широкого распространения вируса власти Австралии запретили въезд на свою территорию всем иностранным гражданам, а ряд регионов страны закрыл свои административные границы, обязав всех въезжающих проводить 14 дней в карантине.