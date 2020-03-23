Школы в Турции перешли на дистанционное образование

В средних школах Турции перешли на дистанционное образование после недельного перерыва образования из-за угрозы распространения коронавируса нового типа Covid-19. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство Анадолу, передает Day.Az.



Как пишет агентсво Анадолу, первый дистанционный урок преподал министр образования Зия Сельчук.



В рамках дистанционного образования ученики начальных, средних и высших классов начнут с сегодняшнего дня - 23 марта, обучение на телеканале TRT-EBA TV и в Образовательной информационной сети (EBA).



Глава минобразования отметил, что ныне мир переживает сложный период, в связи с чем власти были вынуждены принять решение о закрытии на некоторое время школ и переходе к дистанционному образованию.



"Мы приняли во внимание все возможные сценарии развития и подготовили соответствующее решение. У нас имеются альтернативные решения к нынешнему сценарию и сценарию, который может появиться в дальнейшем", - сказал Сельчук.

Министр призвал учеников быть крайне внимательными по вопросу коронавируса нового типа.

Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией.

Вирус в основном передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чиханье, через капли слюны или выделения из носа. Кроме этого, существует шанс заражения контактным путем.



Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.