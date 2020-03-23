Трамп ввел войска в несколько штатов

Американский президент Дональд Трамп постановил ввести войска Национальной гвардии США в несколько штатов. С таким заявлением он выступил в прямом эфире телеканала NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Военные прибудут в штаты Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон. Их цель - помочь в борьбе с распространением коронавируса. "Мы сделаем все, чтобы местные власти могли распоряжаться войсками так, как им нужно, без оглядки на стоимость процедур (...). Белый дом полностью оплачивает переброску военных", - подчеркнул Трамп.

В порт Лос-Анджелеса направят военное госпитальное судно, чтобы развернуть дополнительные места для больных. В штате Вашингтон также усилили присутствие Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Ранее американские тюрьмы начали выпускать заключенных, чтобы не допустить вспышки коронавируса. Уточняется, что на свободу отправляются только те заключенные, которые совершили преступления небольшой степени тяжести, а также несовершеннолетние, пожилые и больные.

По последним данным, в США находится более 35,2 тысячи зараженных коронавирусом. 471 человек умер, пока никто не вылечился.