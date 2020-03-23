У звезды «Иронии судьбы» нашли рак

Польская актриса Барбара Брыльска, звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", страдает онкологическим заболеванием. Об этом она рассказала порталу Starhit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артистка отказалась обсуждать болезнь, отметив, что врачи дают положительные прогнозы. "Только надо время", - сказала она.

Отмечается, что Брыльска, возможно, борется с раком языка, однако эта информация официально не подтверждена. В комментарии "Комсомольской правде" актриса отказалась говорить о болезни, добавив, что сидит дома на карантине из-за пандемии коронавируса. Брыльска живет в Варшаве.

78-летняя Барбара Брыльска наиболее известна по роли Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" Она также сыграла в фильмах "Даун Хаус", "Адмиралъ" и "Ирония судьбы. Продолжение".