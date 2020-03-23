https://news.day.az/world/1215295.html В Испании за сутки более 460 человек умерли из-за коронавируса
В Испании за сутки более 460 человек умерли из-за коронавируса
По меньшей мере 33089 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране.
Об этом сообщил в понедельник минздрав королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, умерли 2182 человека, 3355 пациентов выздоровели.
Днем 22 марта ведомство информировало о 28572 заболевших и 1720 летальных исходах.
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