В Японии умерли два пассажира круизного лайнера Diamond Princess

Двое инфицированных коронавирусом японцев, которые находились на простоявшем месяц на карантине круизном лайнере Diamond Princess, умерли. Об этом в понедельник сообщило министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о двух мужчинах в возрасте старше 70 лет. Общее число летальных исходов среди пассажиров и членов экипажа судна достигло 10. Лайнер с начала февраля находился на карантине в порту города Иокогама.

Сейчас в Японии зарегистрировано более 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 51 человек умер, более 700 выздоровели.