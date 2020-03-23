В Джибути зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения коронавирусом среди граждан страны зарегистрированы в Джибути. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на местный минздрав, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям телеканала, оба заболевших гражданина Джибути ранее приехали из Эфиопии.

На прошлой неделе власти Джибути заявили, что на территории республики зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Как сообщил тогда телеканал "Аль-Джазира", инфицированный является испанцем.