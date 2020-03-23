Беларусь направит почти миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Правительство Беларуси поручило минфину направить из бюджета 2,3 миллиона белорусских рублей (918,8 тысячи долларов) на предупреждение распространения инфекции, вызванной коронавирусом. Об этом в понедельник сообщает Tut.by, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Деньги будут выделены из средств, заложенных на расходы, связанные со стихийными бедствиями и авариями. Министерство здравоохранения получит 1,5 миллиона белорусских рублей, в том числе Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии - 450 тысяч белорусских рублей.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что в стране не такая ситуация, чтобы принимать "драконовские меры" из-за коронавируса. Белорусский лидер советовал "травить" вирус с помощью водки, чаще ходить в сауну, а также отмечал, что "всех лечит" работа в поле на тракторе.

На данный момент в Беларуси коронавирусом заразились 76 человек, по всему миру - более 339 тысяч человек. 14,7 тысячи пациентов умерли, но свыше 99 тысяч излечились.