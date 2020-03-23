ФСБ России предотвратила массовое убийство в учебном заведении

Сотрудники ФСБ предотвратили массовое убийство в учебном заведении Сахалина. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ведомство, передает Day.Az.

Задержаны двое подростков 2002 и 2003 годов рождения, которые планировали вооруженное нападение. У них изъяты обрез и самодельные бомбы. Оба задержанных являются студентами, они причастны к пропаганде в сети интернет терроризма, массовых убийств и суицида. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности").

В ходе обыска у молодых людей найдены личные дневники с информацией о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.