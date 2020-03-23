Пациенты с коронавирусом заполнили коридоры больниц в Испании

Появились кадры из испанской больницы, на которой запечатлены лежащие в коридорах пациенты с коронавирусом. Рядом с некоторыми из них стоят кислородные баллоны. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, кадры сняты в нескольких больницах Мадрида. По словам журналистов, пациенты медицинских учреждений лежат на полу и кашляют. Известно, что некоторые клиники прекратили принимать зараженных из-за отсутствия свободных мест. Отмечается, что в отделениях неотложной помощи число пациентов в три раза больше их вместимости.

По некоторым данным, зараженных коронавирусом начали размещать в один из местных отелей. Кроме того, во временную больницу было решено превратить крупный конферец-центр.

Как сообщалось ранее, за сутки число погибших от коронавируса в Испании увеличилось на 462. За одну ночь число погибших достигло 2182. В стране также увеличилось число инфицированных: с 28 572 до 33 089 человек.

По последним данным, в мире обнаружено 349,2 тысячи случаев коронавируса, более 15,3 тысячи человек умерли - Европа обогнала Азию по числу смертей от коронавируса.