Помпео обсудил с президентом Афганистана ход мирного урегулирования в стране

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в понедельник в Кабуле с президентом Афганистана Ашрафом Гани развитие процесса мирного урегулирования в этой стране, а также новые шаги в данном направлении. Как отметило агентство Pajhwok, суть новых подходов к прекращению военного конфликта в Афганистане пока не разглашается, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стороны "высказали свои позиции относительно путей достижения афганского национального согласия и особенностей нынешней обстановки в регионе в области политики и безопасности в целом", указывает агентство.

Как сообщило ранее агентство Reuters, цель необъявленного визита госсекретаря - содействие переговорам по вопросу обмена пленными между афганским правительством и радикальным движением "Талибан".

В воскресенье катарское внешнеполитическое ведомство проинформировало, что власти Катара и США содействовали проведению первых технических консультаций между правительством Афганистана и талибами по вопросу обмена пленными. Разговор прошел дистанционно из-за опасений в связи с пандемией коронавируса.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение, в соответствии с которым переговоры между талибами и афганским правительством о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня должны были начаться 10 марта. До начала межафганских консультаций, согласно договоренностям, в качестве мер укрепления доверия должен был произойти обмен пленными. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад 18 марта призвал власти в Кабуле срочно освободить пленных сторонников радикального движения из-за распространения коронавируса.

19 марта афганские власти отдали распоряжение национальной армии и силам безопасности возобновить боевые операции против отрядов "Талибана".