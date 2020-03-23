Китай может столкнуться с новой вспышкой коронавируса. Об этом предупредила член Пекинской группы экспертов по вирусам, профессор Ли Ланьцзюань, передает Daily Mail.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по ее словам, специалисты обеспокоены новыми случаями заражения, которые выявляют у вернувшихся из-за границы китайцев. Ланьцзюань считает, что это может спровоцировать еще одну крупномасштабную эпидемию в стране.

"Это требует от нас продолжения активизации наших усилий и неустанной работы по предотвращению распространения эпидемии коронавируса в других городах", - заявила она.

Заявление профессора было сделано после того, как представители китайского Минздрава сообщили о первом в стране случае "завозного" заражения инфекцией. 17 марта 54-летний мужчина заразился от девушки, которая вернулась в Китай из Стамбула. После въезда в страну у нее не было никаких симптомов, большую часть времени она оставалась дома.