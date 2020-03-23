Америка вступила в "мировую войну" против вируса

"Когда человеку кажется, будто он знает все ответы, Бог меняет все вопросы", - говаривал один из моих американских приятелей. Пандемия инфекции COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, служит наглядным подтверждением его слов.

Еще неделю-другую назад американцам казалось, будто у них нет заботы важнее, чем ноябрьские всеобщие выборы и решение вопроса о том, останется ли действующий президент-республиканец Дональд Трамп еще на четыре года в Белом доме. Теперь уже всем ясно, что эти выборы, если они вообще состоятся, будут не "про Трампа", а "про вирус" - точнее, про то, насколько жизнестойкой окажется перед лицом этой угрозы не только медицинская, но и политическая и экономическая система США. И будет ли она выглядеть предпочтительной в сравнении, скажем, с российской или китайской, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Системные слабости

Ответов на эти вопросы пока, конечно, никто не знает - они будут во многом зависеть от хода развития эпидемии. Но первые оценки и выводы выглядят для Америки обескураживающе.

Как стало на днях известно, в прошлом году в США проводились учения под кодовым наименованием "Алое заражение" (Crimson Contagion) по сценарию, схожему с сегодняшней реальностью. Несмотря на это Америка оказалась застигнута врасплох нынешней напастью, которую газета Politico уже называет "мировой войной С" (третья буква латинского алфавита и начальная буква слова "коронавирус" на латинице).

Трамп теперь уже больше не повторяет своих прежних уверений, будто инфекция "чудесным образом" сама собой сойдет на нет с наступлением тепла. Наоборот, он провозглашает, что "мир находится в состоянии войны с невидимым противником", и называет себя "президентом военного времени".

Тем не менее готового "плана боевых действий" у американских властей не нашлось. Более того, в комментариях звучит мысль, что его как бы и быть не может, во всяком случае, единого для всей страны, поскольку структура медицинского обслуживания децентрализована. Вскрылись и другие системные слабости: в США нет, например, закона об оплачиваемом отпуске по болезни, десятки миллионов человек живут без медицинской страховки.

Я бы добавил, что и вообще у американцев при всей их законопослушности нет привычки полагаться в кризисных ситуациях на "дядю Сэма". Огромное множество исповедует подход, провозглашенный в свое время кумиром консерваторов Рональдом Рейганом: "Правительство - не решение нашей проблемы; правительство и есть проблема". Меня не удивляет, что и сейчас жители США в массовом порядке запасаются не только продовольствием или пресловутой туалетной бумагой, но и оружием и боеприпасами.

На фоне "гражданской войны"

Власти между тем пытаются в пожарном порядке устранять системные недочеты. Дело осложняется тем, что эпидемия накрыла страну в разгар предвыборной кампании, которую и до этого нового кризиса многие сравнивали по накалу страстей с идеологической и информационной "гражданской войной".

Можно напомнить, что совсем недавно демократическая оппозиция пыталась подвергнуть президента-республиканца импичменту. Затея провалилась, но Трамп и фактический лидер оппозиции, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси насмерть переругались.

С тех пор они лично вообще не общаются, а вести переговоры с законодателями от исполнительной власти США отряжен министр финансов Стивен Мнучин. Но и у него это пока получается через пень-колоду.

Например, на одном из закрытых совещаний с республиканцами в Конгрессе он предупредил, что без принятия самых решительных мер безработица в стране может подскочить до 20%. Это вызвало на рынках очередной приступ паники. Поправлять министра пришлось самому хозяину Белого дома, который сказал журналистам, что ничего подобного "и близко" не ожидается.

"С Америкой будет покончено"?

Трампа легко понять: улучшавшиеся в годы его правления показатели занятости в США считались одним из его главных козырей в предвыборной борьбе. Но и Мнучин, хоть он и пытался задним числом открещиваться от своих слов, произнес их все же не на пустом месте.

Уже несколько волн массовых увольнений прокатились по наиболее уязвимым отраслям экономики и ряду штатов страны. Опрос, проведенный по заказу Общественного радио США - NPR, показал, что по состоянию на 13-14 марта в 18% домовладений в США уже были люди либо уволенные, либо переведенные на сокращенную рабочую неделю. Ударило это прежде всего по низкооплачиваемым категориям трудящихся, особенно женщинам.

И все понимают, что это только начало. Директор исследовательских программ Института экономической политики Джош Бивенс считает, что "спад из-за коронавируса неизбежен" и что США до лета потеряют по меньшей мере 3 млн рабочих мест. В одной только индустрии путешествий, по оценкам отраслевой ассоциации, работы до конца года лишатся 4,6 млн человек.

"Некоторые аналитики на Уолл-стрит считают, что до половины всех американских рабочих мест сосредоточены в отраслях, подверженных риску увольнений, сокращения рабочего дня и снижения зарплаты", - пишет Politico. В качестве примера "очередного жестокого удара под дых национальной экономике" она приводит решения автомобилестроительных концернов GM и Ford о приостановке производства.

Многие специалисты исходят из того, что спад в американской экономике уже начался. Инвестбанки предсказывают во втором квартале текущего года рецессию: JPMorgan - на 14%, а Goldman Sachs - аж на 24%! Глава крупного инвестфонда Pershing Square Capital Management Билл Экман призывает остановить на месяц всю экономику США и бросить все силы на создание противовирусной вакцины; иначе, по его словам, "с Америкой, какой мы ее знаем, будет покончено".

Кстати, первые образцы потенциальной вакцины против возбудителя COVID-19 уже испытываются в США на людях. Созданы они были рекордно быстро, но и вирус не мешкает. Он уже проник в Конгресс, где как минимум трое законодателей, включая друга Трампа сенатора Рэнда Пола, заразились и более трех десятков ушли на добровольный карантин.

Деньги с вертолета

Газета New York Times посвятила пространную редакционную статью рассказу о том, что "Соединенные Штаты никогда не переживали ничего подобного" нынешней экономической встряске. "Как правило, экономика сползает в рецессию, - указывалось в публикации. - На сей раз происходит свободное падение".

В заглавие комментария был вынесен призыв: "Немедленно выдать каждому американцу по 2 тысячи долларов". Идея не новая: в кризисном 2008 году власти США уже пытались делать нечто подобное. У профессионалов такой метод экономического стимулирования именуется "разбрасыванием денег с вертолета".

Теперь эти планы поддерживаются и Белым домом. Там понимают, что рынки ждут от него убедительных и быстрых шагов. Именно поэтому размер предлагаемых "пакетов" спасательных мер за считаные дни вырос с нескольких миллиардов до двух с лишним триллионов долларов.

Но проблема в том, что для проведения подобных решений через Конгресс США "партии власти" необходимо такое большинство голосов, которым она не располагает. Даже среди самих республиканцев не все поддерживают "раздачу денег за здорово живешь", а у оппозиции вообще свои приоритеты.

Она, например, требует ограничить размеры окладов топ-менеджеров в корпорациях, претендующих на господдержку. А право на оплачиваемый отпуск по болезни сделать настолько широким, что это, по мнению критиков, наоборот, ударит по малому бизнесу и обернется новыми увольнениями.

Сандерс упорствует

На фоне всех этих пертурбаций тема выборов в США ушла в тень, тем более что исход праймериз в Демократической партии выглядит, по сути, предрешенным. По мнению аналитиков, бывший вице-президент страны Джозеф Байден уже практически недосягаем для своего единственного оставшегося соперника - сенатора из Вермонта Берни Сандерса.

Соответственно, партийная верхушка призывает вермонтца выйти из гонки и занять свое место в общем строю. "У меня такое же отношение к продолжению борьбы Берни Сандерсом, как к тому, что люди покупают 12-летний запас туалетной бумаги", - съязвил бывший представитель Хиллари Клинтон Ник Меррилл.

Логика подобных нападок понятна: критики считают, что Сандерс, продолжая упорствовать, льет воду на мельницу Трампа. Но сам сенатор от подобных упреков пока отмахивается. Репортерам, подловившим его в кулуарах Конгресса и спросившим о планах, он с добавлением непарламентской лексики ответил, что "ему забот хватает", поскольку он "занимается глобальным кризисом": старается вместе с коллегами позаботиться о том, чтобы в стране "не произошло экономического коллапса и чтобы люди не умирали" от эпидемии.

Праймериз сдвигаются

С другой стороны, как раз эта эпидемия дает Сандерсу лишнее время для раздумий. Уже в семи штатах праймериз перенесены на более поздний срок. Такой же сценарий рассматривают и другие, включая Нью-Йорк. В любом случае ближайший раунд голосования состоится лишь 4 апреля.

До тех пор никаких массовых предвыборных мероприятий не предусмотрено. Да и вообще руководство Демпартии рекомендует своим организациям на местах шире использовать методы заочной работы с избирателями и голосование по почте, чтобы и в дни праймериз не создавать толчеи на избирательных участках.

Вместе с тем у демократов пока остается в силе расписание, согласно которому все штаты обязаны провести праймериз до 9 июня и избрать делегатов на номинационный съезд до 20 июня. Луизиана и Кентукки уже рискуют из-за эпидемии не уложиться в эти сроки.

Сами съезды должны состояться у демократов в июле, а у республиканцев - в августе. Об их отмене или переносе вопрос пока не стоит. С другой стороны, и исключать в нынешней ситуации ничего нельзя, поскольку речь идет об огромных многодневных мероприятиях, на которые, например, в 2016 году собиралось по 40-50 тыс. участников и гостей.

Выборы - это святое

Больше всего людей, конечно, интересует, может ли распространение вируса повлиять на ноябрьский суперфинал гонки. Пока ответ скорее отрицателен, но полностью и на этот счет никто не зарекается.

"Если штаты могут сами назначать даты своих праймериз, то федеральные всеобщие выборы по федеральному статуту проводятся во вторник после первого понедельника в ноябре, - написал после переноса праймериз в Луизиане видный эксперт по избирательному праву Марк Элиас. - Эту дату не может менять ни штат, ни президент".

New York Times по этому поводу пишет, что в данном вопросе "у президента страны гораздо сильнее связаны руки, чем у губернатора Луизианы". Газета указывает, что для переноса выборов потребовался бы "законодательный акт Конгресса, подписанный президентом и открытый для оспаривания в судах".

Да и все равно большой сдвиг по срокам выборов невозможен, продолжает издание. Конституция США требует, чтобы 3 января был приведен к присяге новый состав Конгресса, а 20 января состоялась президентская инаугурация. "Эти даты невозможно изменить даже путем принятия обычного законодательства", - подчеркивает газета.

Так что удивительно скорее то, что тема вообще обсуждается. Хотя и это объяснимо. 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке должны были состояться муниципальные праймериз. Но в то утро город подвергся чудовищной атаке террористов, и местное заксобрание выборы перенесло.

После этого вопрос в теории изучался и для всей страны. В 2004 году Исследовательская служба Конгресса подготовила доклад с выводом о том, что в случае "достаточно катастрофического происшествия" (тогда под этим подразумевался теракт) общенациональное голосование может переноситься решением высшего законодательного органа. Указывалось, что Конгресс вправе "делегировать" эти полномочия президенту страны.

Администрация Джорджа Буша - младшего также воздержалась после терактов 09/11 от создания механизма отсрочки всеобщих выборов. Как напоминает уже в нынешнем контексте телеканал NBC, черту под этой дискуссией подвела тогда помощник президента по национальной безопасности Кондолиза Райс. "В нашей стране выборы проводились и во время войны, даже гражданской войны, - сказала она. - И впредь нам следует проводить выборы своевременно".

Cui prodest?

Если исходить из того, что и в нынешнем году общенародное голосование в США состоится в срок, закономерен вопрос, кому из кандидатов больше вредит чрезвычайная эпидемическая ситуация.

Наблюдатели считают, что она, конечно, очень сильно бьет по действующей власти. Выбивает из рук Трампа экономические козыри, в целом подрывает доверие к его руководству, лишает его возможности пользоваться таким излюбленным методом борьбы, как прямое общение со сторонниками на массовых митингах. Не случайно рейтинг личной популярности Трампа за последние недели снизился.

А вот фавориту демократов Байдену пребывание в тени идет скорее на пользу. Он тоже уже высказывался о "войне" против вируса. Критиковал власть, напоминал о своем опыте работы в руководстве страны, призывал все оппозиционные силы к сплоченности.

Другое дело, что и у Трампа есть очевидные преимущества. Даже такие его откровенные недоброжелатели, как бывший главный политстратег Обамы Дэвид Аксельрод, признают, что во время кризисов американцы инстинктивно стараются поддержать действующего лидера. Хозяин Белого дома этим пользуется, и это может способствовать его переизбранию.

Нехватка лидерства

Остается напомнить, что смертоносная пандемия - кризис по определению глобальный. И что, по сути, Белый дом в ответе за свои действия не только перед соотечественниками, но и перед всем миром.

Об этом только что рассуждал на страницах журнала Time известный израильский историк и философ, автор международного бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари. Комментарий его озаглавлен "В борьбе против коронавируса человечеству не хватает лидерства".

"Многие винят в эпидемии коронавируса глобализацию и говорят, что единственный способ предотвратить новые подобные вспышки - деглобализировать мир: возвести стены, ограничить поездки, свернуть торговлю, - пишет автор. - Однако, хотя краткосрочный карантин необходим для пресечения эпидемии, долгосрочная изоляция приведет к экономическому коллапсу без какой-либо реальной защиты от инфекционных болезней. Наоборот, реальное противоядие от эпидемии - не сегрегация, а как раз сотрудничество".

С лидерством и сотрудничеством в Вашингтоне сейчас неважно. Никто там не спешит на выручку не только, скажем, Ирану, серьезно затронутому пандемией, но и традиционным союзникам, включая Италию. Трамп и его госсекретарь Майкл Помпео изо всех сил пытаются "перевести стрелки" на Китай как первоисточник нового вируса.

Меня это, к сожалению, совершенно не удивляет. На моей уже достаточно долгой памяти американские власти всегда себя так вели.

Время уходит

А сейчас они чувствуют, что их время уходит. Агентство Bloomberg в комментарии "Коронавирус дает Китаю шанс ослабить либеральный порядок" с явной неохотой, но все же признает, что с течением времени китайский подход к пандемии выглядит все лучше американского. "Если сейчас мы оглядываемся на 2008 год, как момент окончания безоговорочного доминирования Америки после холодной войны, то 2020 год, возможно, задним числом станем рассматривать как то время, когда глобальный авторитет Вашингтона по-настоящему начал рассыпаться", - указывается в публикации.

По словам знакомых, работающих в крупнейших международных организациях, там китайский опыт реагирования на новую эпидемическую угрозу оценивается чрезвычайно высоко. И действительно - вольно или невольно - противопоставляется американскому. США это страшно раздражает, и они даже пеняли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за чрезмерные, на их взгляд, дифирамбы в адрес Пекина.

Но вот отзыв из британского научного журнала Nature: "Через три недели после первого известного случая заболевания, ныне известного как COVID-19, Китай уведомил ВОЗ о вспышке болезни, напоминающей пневмонию. Еще через две недели коронавирус был изолирован и генетически расшифрован; создан был диагностический тест. Все это дало Китаю инструментарий для развертывания одной из величайших кампаний по сдерживанию инфекционных заболеваний, какие когда-либо видел мир".

Смена эпох

И последнее. Редактор - сооснователь группы изданий Politico Джон Харрис считает, что мы присутствуем при смене политических эпох, зарождении "поколения коронавируса". "Политическое эхо нынешнего кризиса будет гораздо более долгим, чем сам кризис", - пишет он.

Мне тоже чем дальше, тем больше кажется, что отвечать на новые вызовы, с которыми сталкивается человечество, должны будут политики уже новой формации. К которой ни Трамп, ни Байден на восьмом десятке лет жизни заведомо не относятся.