Обнародованы результаты теста Меркель на коронавирус

Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.

Об этом сообщил в понедельник агентству DPA официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Результат теста, который был сделан сегодня, отрицательный", - сказал он. По словам Зайберта, "в ближайшие дни будут сделаны новые тесты".

Меркель приняла решение уйти на домашний карантин после того, как стало известно, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом. По словам Зайберта, она чувствует себя хорошо, участвовала в заседании правительства в режиме телеконференции. Решение уйти на карантин было принято Меркель по совету врачей и специалистов Института вирусологии имени Роберта Коха.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан призвал граждан Германии старше 60 лет сделать прививки от пневмококка, который является одним из возбудителей внебольничной пневмонии, чтобы избежать дополнительных рисков в случае заражения коронавирусом.